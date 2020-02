On n'est pas des pigeons s'envole… Les confidences de Benjamin Maréchal

"C’est une équipe qui pense de la même manière que moi à savoir il faut du rythme, être pertinent et très réactif… Il y a une telle adéquation entre les gens, c’est un réel engagement de tout un chacun et ce, sans regarder trop sa montre." Et : CA MARCHE !

Des audiences en hausse : 238.000 téléspectateurs étaient présents sur le prime de mardi ! Il est des gens assez critiques quant à l’antenne. Quand on fait de la M----, on le sait très vite.

On n’est pas des pigeons – Le Qualimat Telepro

On n'est pas des pigeons... Les confidences de Benjamin Maréchal - © Tous droits réservés

"Dans la catégorie magazines d’information, c’est l’émission de Benjamin Maréchal qui est la plus qualitative de la 12e vague d’enquête du Qualimat Télépro.

Le pari est réussi pour l’équipe d'"On n’est pas des pigeons" ! La refonte du magazine de la consommation, à la rentrée 2018, sur La Une, semble plaire au public. Moins divertissement et plutôt axé sur l’actualité chaude de la conso, "On n’est pas des pigeons" fait l’unanimité chez les 25-34 ans et les 50-65 ans." (Telepro.be)

►► A Lire : Qualimat Télépro 2020 – On n’est pas des pigeons/ le bon rapport qualité – prix !