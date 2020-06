On élargit la sphère de nos bulles avec "Au bonheur des Dames" et "Les Omniscients"

Ça y’est, on repasse la frontière, on franchit le pas direction la France, on élargit nos bulles et notamment avec une première BD "Au bonheur des dames" que nous présente Mathieu.

Au Bonheur des Dames (Editions Casterman) BD 6/8 - © Tous droits réservés Pour cette première BD, Mathieu nous entraîne précisément dans l’univers des grands magasins Parisiens, des Galeries Lafayette, le bon marché, la Samaritaine,… "Au bonheur des dames", c’est le nom d’un grand magasin et l’adaptation d’un roman du même nom écrit par Emile ZOLA. Cela nous ramène au 19e siècle, c’est le début de la société de consommation. On va suivre Denise, une jeune normande qui débarque de sa province à Paris avec ses petits frères Jean et Pépé dont elle doit s’occuper depuis la mort de ses parents. Denise et ses frères se rendent chez leur oncle qui tient une boutique de tissu. Il avait promis lors de l’enterrement des parents de les accueillir sauf que là, les choses ont bien changé depuis. L’oncle de Denise n’a pas de travail pour elle, en plus, un grand magasin "Au bonheur des dames" a ouvert devant sa boutique et écrase toute la concurrence. Denise se voit alors contrainte de travailler dans ce grand magasin. Les débuts sont très difficiles, Denise est la risée de ses collègues mais elle va cependant être repérée par Octave Mouret, le fantasque patron du magasin qui tombe sous le charme de la belle. Denise le rejette trop désireuse de gagner sa vie de façon honnête. Les multiples refus de Denise aiguisent la ferveur du patron ce qui semble déplaire plus encore aux collègues de la nouvelle recrue. Une BD qui va plaire ? Il est vrai que l’on ne se replonge pas facilement dans ce type de livre, de roman d' Emile Zola mais l’idée ingénieuse de le présenter en BD est juste magique et va séduire. Les ingrédients sont là aussi pour plaire : l’histoire d’amour tumultueuse entre Denise et Octave, la fantaisie et le sérieux mais aussi un Paris entre mutation économique et sociale, ces petits commerces écrasés par le rouleau compresseur du marketing… C’est d’actualité Donc oui, c’est une BD qui va plaire aux romantiques mais aussi aux fervents de sociologie, d’économie.

