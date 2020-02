On connaît les salaires que toucheront les acteurs de Friends pour leur retour

Cela fait des semaines que l'on spécule sur un retour de la série mythique des années 1990 et début 2000. Un accord aurait été trouvé après plusieurs semaines de discussions autour du cachet versé aux six acteurs principaux.

On connaît les salaires des acteurs de Friends pour leur retour - © Tous droits réservés

Cela fait des semaines que l'on spécule sur un retour de la série mythique des années 1990 et début 2000. Un accord aurait été trouvé après plusieurs semaines de discussions autour du cachet versé aux six acteurs principaux. Ce 14 février dans Le 6-8, Céline Dejoie, chroniqueuse séries télé, est revenue sur les rumeurs qui alimentent le retour très probable de Friends. Elle annonce : "L'année passée c'était les 25 ans de Friends. C'est quand même 10 saisons, 236 épisodes et cette fois c'est plus ou moins officiel : enfin, on annonce le grand retour de la série". De fait, Jennifer Aniston (Rachel Green), lors de cet anniversaire, avait lancé les premières rumeurs sur ce retour en pulvérisant le record de likes lors de son entrée sur Instagram, publiant une photo d'elle et des cinq autres acteurs principaux autour d'un repas. Il y a quelques jours, c'est Matthew Perry (Chandler Bing) qui a lâché un tweet indiquant que des nouvelles importantes arrivaient bientôt. Ces nouvelles seraient liées à l'aboutissement des discussions des six acteurs avec les créateurs de la série, David Crane et Marta Kauffman et Warner Bros TV autour d'un retour ponctuel.

3 à 4 millions de dollars chacun On connaît les salaires des acteurs de Friends pour leur retour - © WARNER BROS Céline Dejoie révèle : "Il y a quelque chose qui est en préparation. C'est le magazine américain Deadline qui l'a annoncé : il y aura une réunion spéciale, un épisode sans script qui durerait à peu près une heure donc on ne sait pas exactement quelle forme cela prendra". Qu'est-ce que cette appellation sous-entend ? On devrait donc le savoir très bientôt. On a appris depuis quelques jours qu'il ne serait déjà pas question de reboot ni de suite à la série. Cet "épisode spécial" de Friends pourrait ainsi voir les acteurs principaux discuter et donner leurs anecdotes sur la série culte. Le magazine américain parle d'une somme colossale autour de l'accord qui a été trouvé : "ils devraient tous toucher entre 3 et 4 millions de dollars" assure en effet Céline. Un montant pourtant pas si surprenant lorsque l'on connaît le budget investi dans la diffusion de la série. Pour pouvoir diffuser l'intégrale de Friends pendant un an, le service de streaming le plus populaire du monde - qui n'a désormais plus les droits de la série - "aurait déboursé 100 millions de dollars".

Du succès encore 25 ans après les débuts On connaît les salaires des acteurs de Friends pour leur retour - © Tous droits réservés La chroniqueuse livre également de son propre avis les raisons du succès de Friends, qui, au vu de l'engouement ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, reste toujours extrêmement populaire : "C'est le côté intemporel des thématiques : l'amitié, l'amour le travail. C'est assez feel good et facile. Ils travaillent trois heures par jour, ont un appartement énorme à Manhattan alors que c'est impayable avec le genre de boulots qu'ils ont l'air de faire dans la série, les thématiques sont finalement assez légères donc c'est toujours plaisant à regarder (...) sans oublier les répliques, les sketchs". Certaines critiques se sont pourtant récemment abattues sur la série produite de 1994 à 2004. Céline Dejoie voit plutôt la sitcom américaine comme pionnière : "On dit que les thématiques sont parfois sexiste, homophobe et grossophobe mais en fait c'était une série qui était en avance sur son temps : la femme de Ross (David Schwimmer) est mariée avec une femme et elles élèvent un enfant ensemble, Phoebe (Lisa Kudrow) porte les enfants de son frère, le père de Chandler (Matthew Perry) est transsexuel... Ces thématiques à l'époque étaient très modernes". Alors, prêts à voir Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey réunis à nouveau ? OH MY GOD doit sûrement réagir Janice. En attendant, vous pouvez (re)suivre la série mythique tous les soirs dès 19h15 avec deux épisodes et même revoir ces 10 épisodes diffusés en semaine le dimanche matin sur La Deux. via GIPHY