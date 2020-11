On a testé pour vous un simulateur de vol à Charleroi

Prêts pour une immersion totale dans le cockpit d’un Boeing 737 ? Direction l’aéroport de Charleroi Bruxelles Sud et embarquement dans le cockpit de l'avion pour 30 minutes de vol. L’infrastructure permet à un très large public de décoller et d’atterrir à partir de la plupart des aéroports du monde. C’est le bon plan évasion virtuel que Louana Fontana a testé pour vous dans le 6/8.

Bienvenue à bord du Boeing 737

L’European Flight Simulator permet de choisir la destination, l’aéroport que l’on veut. Le simulateur est utilisé par des pilotes qui s’entraînent mais aussi des passionnés

Notons, que c'est véritablement l'image d'un cockpit de boeing car tous les boutons s'y trouvent. Il y a même du carburant dans les ailes! "j'ai vraiment apprécié car tout est comme dans un véritable avion" ajoute Louana.

30 minutes de briefing et de vol comme si vous étiez pilote!

Durant le briefing, on vous explique les principales fonctions pour prendre votre envol et on peut même choisir la destination où l'on va. Les paysages sont réalistes et en condition réel.

Prix : 119 euros donnant droit à 30 minutes de briefing et 30 minutes de vol. Le simulateur est disponible à partir de 10 ans, voilà de quoi faire un très beau cadeau de noël pour un petit passionné mais certes un peu cher !

Une expérience accessible à tous pour vivre un vol comme si vous étiez le commandant de bord accompagné de véritables pilotes!

Renseignements pratiques : l’European Flight Simulator