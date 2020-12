On a testé pour vous les cours de magie en ligne… via Airbnb

La chroniqueuse du 6-8 Luana Fontana a plus d’un tour dans son sac pour tester diverses expériences ludiques et originales. Elle s’est cette fois essayée aux tours de magie, en apprenant ceux-ci en ligne via des cours dispensés sur Airbnb.

Le 6-8 vous livre parfois des numéros abracadabrantesques. C’était le cas ce 11 décembre avec Luana Fontana. Après avoir testé entre autres un simulateur de vol ou un escape kit à réaliser en famille, la chroniqueuse de l’émission et animatrice des Niouzz s’est notamment essayée aux cours de magie en ligne… par le biais de la plateforme Airbnb.