On a testé pour vous le skydiving, un simulateur de chute libre

Alors quand on dit : "on", c’est Luana qui a pris son élan et a courageusement testé pour nous le skydiving. Elle ne recule devant rien et a fait le grand pas ou plutôt le grand saut !

Prêt pour le grand saut ?

SKYDIVING - © SKYDIVING - LE 6/8

Ce centre à Charleroi peut se targuer d’avoir le plus haut windtunnel d’Europe, il fait 17 m. Déjà c’est à nous en donner le vertige pour les plus frileux ou pour susciter l’envie auprès des plus aventuriers.

Avant de prendre son envol

L’avantage de cette mise en situation, c’est que vous bénéficierez d’un petit débriefe en amont du grand saut. On vous y apprend les bonnes postures pour ne pas vous gameller, on vous indique les bons gestes et vous familiarise avec quelques signes qui seront votre unique porte-parole. Vous enfilez alors une combinaison, vous mettez des bouchons dans vos oreilles, on met à votre disposition une cagoule et un casque. Et bien entendu, on garde le masque. Vous voici dans une bulle pour aborder cette incroyable expérience. Vous êtes partagé entre envie et appréhension face à cette petite poussée d’adrénaline.

C’est parti !

Ce sont 3 minutes de vol, ni plus, ni moins ! Ce qui est amplement suffisant pour savourer les sensations et puis au bout de ces trois minutes intenses, on implore presque l’arrêt comme en témoigne Luana sortie un peu fatiguée de cette envolée franche.

Le simulateur fait 17 mètres de haut, en dessous de vous : un simple filet qui vous laisse entrevoir le vide. Le vent qui vous propulse est identique à une poussée de l’ordre de 220 km heure. On se prend le vent de plein fouet dans la figure, les signes sont votre unique recours pour communiquer. Lors du premier vol, on stabilise un peu en planche, lors du second round, on entreprend quelques petites envolées, on s’envoie au 7e ciel !

C’est très physique et donc scindé en deux fois 1,30 minute. Si on y retourne, assoiffé de ces sensations, on peut alors faire des paliers de plus de 2 minutes.

Les parachutistes s’entraînent d’ailleurs en cet endroit car c’est moins cher que de faire décoller un avion, on n’est pas tributaire de la météo, et écologiquement, c’est mieux.

C’est une activité qui n’est pas donnée, c’est un budget mais une sacrée expérience.

Le prix : pour le pack débutant, il vous en coûtera 59€ et 74€ si on vous voulez immortaliser l’instant avec des photos et des vidéos.

Une idée bien sympa pour un cadeau d’anniversaire ou autre festivité du genre. Une expérience haute sensation pour les curieux ou amateurs du genre.