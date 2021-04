On a testé pour vous le réveil olfactif… et le résultat n’est pas très concluant

Il y a des matins… où le réveil fait parfois très mal, encore plus quand on doit se lever aux petites heures pour par exemple, animer une matinale de télévision ou en être chroniqueur ! Luana Fontana a dès lors voulu tester un objet adapté aux dormeurs qui ont besoin d’un réveil le plus doux possible : le réveil olfactif.

Se réveiller avec l’odeur du café ou du pain le matin… c’est la promesse formulée par le réveil Sensorwake de la startup Bescent.

Avec ce réveil, vous recevez des capsules en sachet, une capsule est censée durer pour 30 réveils. "On incorpore la capsule dans le réveil et on programme l’heure qui nous convient" précise la chroniqueuse. Vous pouvez choisir de vous faire réveiller avec ou sans les odeurs en plus du son. Ce réveil compte même stimuler trois sens parce qu’il réveille avec une odeur, graduellement pendant deux minutes en plus d’une petite lumière. Après ces deux minutes, le son augmente si vous ne vous réveillez pas.

Treize odeurs différentes sont disponibles : pain grillé, Nespresso, bord de mer, herbe fraîchement coupée ou encore menthe.