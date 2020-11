On a testé pour vous la cryogénisation, la thérapie par le froid

Allez hop, on plonge dans un bain à -150 degrés avec Louana Fontana chroniqueuse du 6/8 qui a testé pour vous la cryogénisation et déjà on dit bravo car il faut être courageux pour se plonger dans un bain très froid.

La cryothérapie : quels sont les bienfaits pour la santé ?

Utilisé pour les douleurs, le stress, tendinites, la fibromyalgie et les douleurs chroniques, récupération sportive, La cryothérapie peut-être utilisée une à deux fois par semaine ou toutes les deux semaines sur prescription médicale ou pas.

Le principe : plongé dans une capsule en forme de cuve, remplie non pas d’eau très froide mais d’azote liquide qui au contact de l’air devient de la fumée et qui descend à des températures entre -120 et -180 degrés. "La température est plus froide pour les hommes que pour les femmes car en général les hommes ont plus de corpulence et gèrent mieux les températures froides" ajoute Louana.

Vous avez la tête dehors, pieds et mains couverts mais avant tout on vérifie votre pression artérielle. "Evitez de bouger dans la cuvette car vous aurez enciré plus froid."

Quelques précautions et conseils : attention aux peaux sensible, ne restez pas plongé plus de 3 minutes au-delà cela brûle. Surtout ne mettez pas de crème sinon vous risquez également les mêmes problèmes de brûlures et évitez aussi de prendre une douche chaude pour les mêmes raisons.

Sensation de bien-être : "Après la séance, vous vous retrouverez dans une sensation de bien-être. Vous pouvez être superfatigué ou superspeed, bon à savoir pour l’organisation de la journée à choisir entre le matin ou au soir."

Le prix varie ente 35 et 50 euros la séance pour une séance de 3 minutes mais cela fait un bien fou !

Infos pratiques : CRYONEST à Nivelles.

