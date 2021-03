On a testé pour vous l’enceinte connectée Nest Audio : un son incroyable, à portée de voix signé Google

"Dans un monde où on a de plus en plus la flemme", Luana Fontana a testé pour vous, dans Le 6-8, l'appareil qui permet de rester maître de chez soi sans bouger de son fauteuil : l’enceinte connectée.

A cette occasion, la testeuse des dernières tendances et des produits à la mode de l’émission s’est procuré l’enceinte Google Nest Audio. "C’est la dernière du genre qui est sortie ici en Belgique", précise la chroniqueuse. Si le marché vous offre aujourd’hui un large choix, Luana s’est concentrée sur l’enceinte récoltant le plus d’avis positifs, et présentant également un bon rapport qualité/prix.

Sous la forme d’un petit galet, l’enceinte vous permet effectivement d’écouter de la musique, de gérer votre agenda, de bénéficier d’un récap de sa "to do" liste, mais encore de poser une question sur n’importe quel sujet, d’écouter des podcasts, la météo, passer des coups de fil, etc.

Connectée à votre téléphone, l’enceinte est à même de "piloter" la maison en se connectant avec les autres appareils connectés de la maison, comme les appareils ménagers ou l’éclairage.

"Cela peut donc fonctionner partout dans la maison. Mais si ça vous inquiète, il existe une fonctionnalité pour couper le micro pour ne pas que l’appareil entende ce que vous dites. Il y a aussi la possibilité de supprimer l’historique", explique Luana.