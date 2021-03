Que vaut IGGI, le défroisseur vapeur également purificateur de surfaces ?

Dans Le 6-8, Luana Fontana teste pour vous les tendances et produits à la mode. La chroniqueuse vous propose IGGI, le dernier défroisseur vapeur de la marque Laurastar.

IGGI, c’est donc le nom de ce premier steamer 2-en-1, à la fois défroisseur vapeur et purificateur, signé Laurastar, marque suisse de référence dans les systèmes de repassage de qualité pro.

"C’est essentiellement un purificateur", remarque Luana, "il désinfecte et décontamine les vêtements, textiles de la maison et objets du quotidien", continue-t-elle.

Voilà deux ans que la marque suisse planchait sur ce produit. La crise sanitaire a d’autant plus renforcé son utilité puisque Laurastar assure que son purificateur élimine 99,9% des bactéries et des virus (dont le Covid-19) dans votre intérieur grâce à sa vapeur hygiénique et 100% des acariens.

►►► À lire aussi : On a testé pour vous l’enceinte connectée Nest Audio : un son incroyable, à portée de voix signé Google

Maniable et puissant, IGGI réduit donc les allergies et vous assure un environnement sain : "Il suffit d’envoyer de la vapeur à température très élevée sur ces objets du quotidien qui sont souvent porteurs de bactéries comme les masques réutilisables, les casques de moto, les poignées de porte, les jouets, les clés, les valises, etc.", explique la chroniqueuse.