On a testé pour vous des bouchons d'oreille sur mesure

"Parce que chaque oreille est unique". Il s’agit là du slogan de Decilo , un magasin situé dans le quartier Dansaert à Bruxelles qui a décidé de réinventer la protection auditive sur mesure avec les technologies 3D . Car c’est un fait, les dysfonctionnements auditifs, notamment les acouphènes , sont des maux touchants de plus en plus de monde . Luana Fontana s’y est rendue et l’a testé pour vous : "le processus se fait à l’aide d’une machine qu’on dépose sur les oreilles qui va "scanner" l’empreinte de l’oreille. La particularité, c’est que ça va assez vite et que ça ne se fait pas en pâte à modeler", explique-t-elle.

Un produit qui se démarque ?

Le magasin propose par ailleurs plusieurs types de bouchons adaptés à différentes situations : pour la natation, l’avion, les soirées et les concerts ou encore pour s’isoler du bruit dans la vie courante, dans un espace de travail partagé ou encore pour dormir paisiblement la nuit, par exemple. Personnalisables, les bouchons se démarquent des boules de cire qui ont la fâcheuse tendance à s’échapper un peu trop vite de nos oreilles.

"Je me suis amusée à les tester dans différentes situations. Il y a ceux qui isolent complètement du bruit. C’est très efficace. Quand on m’a parlé pour faire un test, je n’entendais absolument rien. Maintenant, s’il y a des travaux à côté, il est possible de les entendre. Je n’ai pas pu sortir donc j’ai mis mon casque de musique à fond par-dessus les bouchons, et le son diminue énormément", remarque-t-elle.

La gamme de prix varie en fonction du type de bouchon, prévient Luana. Pour ceux destinés à s’isoler du bruit jour comme nuit, il faudra dépenser un montant de 89€. En ce qui concerne ceux visant à protéger des bruits pouvant nuire à l’audition, on monte jusqu’à 149€. "Une partie peut être remboursée par la mutuelle, jusqu’à 50€ en fonction. De plus, ce sont des bouchons qu’on garde des années durant puisque notre oreille n’est pas amenée à changer". Pour les plus petits, par contre, les casques antibruit seront privilégiés puisque leurs oreilles sont amenées à grandir encore un peu !