On a testé pour vous BattleKart, du karting en réalité augmentée

Ce vendredi dans Le 6/8, Luana Fontana, la chroniqueuse test de l’émission, vous propose de jouer à "Mario Kart" dans la vraie vie. Une activité récréative qui plaira aux petits comme aux grands.

BattleKart est une nouvelle forme de divertissement, un karting indoor révolutionnaire amélioré par le principe de la réalité augmentée. Un concept wallon unique au monde, mis au point par l’ingénieur mouscronnois Sébastien Millecam, et depuis exporté en France et en Allemagne, tant le jeu remporte son petit succès. Une invention 100% belge !

Dans une semi-obscurité, il vous est donc possible de piloter des karts électriques sur des circuits projetés au sol grâce à des vidéoprojecteurs placés au plafond : "On se croit dans un jeu vidéo, c’est assez impressionnant. Même si officiellement la franchise n’est pas celle de "Mario Kart", on visualise très bien et le concept est le même", assure Luana, "des flaques d’huile sont projetées et vous ralentissent si vous roulez dessus. Il est aussi possible de "lancer des missiles" pour ralentir vos adversaires".

►►► À lire aussi : S’inspirer de Mario Kart pour mettre en place des politiques de développement durable ? Une étude y pense

Le jeu de kart inspiré du jeu vidéo du plombier moustachu le plus célèbre n’est pas le seul auquel vous pourrez vous essayer : "La session dure une quinzaine de minutes pendant laquelle on découvre plusieurs jeux comme "Le Snake". Les scores sont affichés en temps réel et d’autres jeux sont encore en cours de conception. C’est vraiment chouette", continue la chroniqueuse.