On a testé pour vous Air Up, la gourde étonnante qui donne du goût… par l’odorat

Dans Le 6-8, Luana Fontana a testé une gourde pour le moins originale. Reposant sur un système de rétro-olfaction, la gourde Air Up s’impose comme une solution économique et écologique pour plus de goût dans votre vie.

Mais la rétro-olfaction, qu’est-ce que c’est exactement ? "C’est un terme un peu savant pour désigner la capacité à percevoir des odeurs par la bouche. Les odeurs atteignent, par la gorge, le système olfactif situé dans le nez et le cerveau les identifie alors comme goût", explique Luana.

C’est à partir de ce concept que sont nées les gourdes "Air Up", qui donnent dès lors à votre eau une multitude de saveurs. La marque propose notamment une gamme d’une dizaine de goûts comme citron, cerise, café ou encore coca : "de cette manière, on a l’impression d’en boire, mais il n’y a pas d’additif, de sucre ou de colorant", précise la chroniqueuse.

On boit juste de l’eau en fait, mais on goûte autre chose

►►► À lire aussi : On a testé pour vous des bouchons d’oreille sur mesure

Le mode d’emploi de Luana

"Vous avez juste ici le système de la paille qu’il faut incorporer dans le goulot. On reçoit ensuite des pods, avec des goûts différents. On le fixe sur le goulot et on tire dessus, parce que si on ne le fait pas, c’est bête, mais ça ne libère pas l’odeur. Enfin, pour avoir un maximum de goût possible, il faut boire avec la bouteille bien droite", expose-t-elle.

Pour son principe, la chroniqueuse valide entièrement cet objet novateur : "c’est impressionnant parce que ça fonctionne et puis, ça reste une gourde qu’on peut utiliser même sans le petit pod, c’est écologique", ajoute Luana avant de tout de même préciser : "c’est un goût aromatisé. Il ne faut pas s’attendre à boire un jus de mandarine frais évidemment, c’est essentiellement un arrière-goût".