On a beau tout essayer, il est parfois difficile de tenir debout sur le verglas

Le post du jour nous emmène en Ukraine mais pour contextualiser cette vidéo qui fait le buzz sur la toile. Imaginez un peu la scène culte de Disney avec Bambi qui n’arrive pas à se relever lorsqu’il est sur la glace. Cette situation ne nous est pas inconnue et cela nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie.

Une femme galère à marcher dans une rue verglacée à Kiev, en Ukraine, et malgré l’aide d’autres passants et une tentative désespérée en marchant à 4 pattes, elle se résout finalement à emprunter un autre itinéraire, non sans mal.

Regardez plutôt cette vidéo qui cartonne sur les réseaux !