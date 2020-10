On a beau être un bon papa, voici ce qui se passe quand on est un peu distrait !

Dans le post du jour du 6/8 avec Sarah De Paduwa, le chroniqueur Hugues Hamelycnk nous fait revivre la situation d'un papa qui distrait par son téléphone pense avoir perdu son bébé.

Hugues comment : "distrait par son téléphone, un papa remarque subitement que son bébé n'est plus dans la poussette. Il commence alors à paniquer et cherche l'enfant pendant quelques instants avant de s'apercevoir, avec soulagement, qu'il est tout simplement dans le porte-bébé attaché à sa poitrine." Une histoire qui finit bien en soi et qui pourrait bien arriver à bon nombre d'entre -nous.

Regardez plutôt!

