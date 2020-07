On se connecte au web avec Hugues qui nous a déniché une séquence, comment dire, assez effrayante et qui nous laisse en pleine admiration toutefois à l’égard de ce parapentiste qui a été d’une zen attitude hors norme en cette horrible circonstance.

Un envol pas des plus réussi !

On le sait, la phase de décollage est toujours cruciale et le parapente ne laisse aucune place à l’improvisation. Et quand ça foire quelque peu, c’est fatal. Seuls les plus chevronnés et surtout les plus zen peuvent éventuellement garder leur sang-froid pour gérer certaines situations assez cocasses.

Notre parapentiste en plein envol a vu sa toile s’entremêler ainsi que ses cordages. Seul un parachute de secours peut en principe sauver la mise en telles circonstances mais selon circonstances…

Oh my god !

Ce sera les derniers mots de ce parapentiste !