Offrez-vous une bulle évasion : partez à la découverte du parcours de Street-Art dans les rues de Bruxelles

Et si on s’évadait un peu ? C’est bon pour le moral en cette actualité oppressante mais aussi, c’est une très belle opportunité de se balader dans les rues de Bruxelles en s’émerveillant devant de véritables chefs-d’œuvre. Direction la Capitale avec Olivier, notre guide du jour, pour cette bulle évasion.

Le parcours de Street art à Bruxelles

Street-art Bruxelles - © LE 6/8

Le parcours de Street art à Bruxelles tel le reflet des préoccupations citoyennes

Les murs dans les rues de la Capitale sont des pans d’expression où non seulement l’art s’affiche mais aussi les préoccupations et enjeux citoyens qui prennent vie à chaque regard posé sur eux. La rue devient le théâtre de nombreuses formes d’expression, on y touche la sensibilité de chacun, on y exprime un ressenti, une préoccupation ou encore un enjeu social et sociétal. La rue devient ainsi la vitrine de ces formes d’expression, de ce langage urbain et se veut le reflet des enjeux actuels.

Quand l’art s’entremêle aux enjeux citoyens

Une vingtaine de fresques s’affichent à Bruxelles. Visit.brussels a créé ce parcours consacré au street art où l’on parle des thématiques sociales. Une fresque est ainsi consacrée au personnel hospitalier pour leur rendre hommage, il y en a sur les héros du quotidien avec cet hommage aux agents de la propreté qui travaillent dans l’ombre, une autre fresque est dédiée à la jeune Greta Thunberg; militante écologiste et symbole de la lutte pour le climat. Un pan de mur est consacré à Goerges Floyd qui symbolise toutes les victimes de discrimination et d’injustices liées à la couleur de peau et à l’ethnicité, … Pour ne citer que ces quelques fresque là.

On trouve toutes ces réflexions de la vie avec des questions sur l’écologie, le nucléaire, l’éolien, les droits des femmes, … Tout ces mouvements citoyens. S’il y a un thème qui est par essence associé au street art, c’est bien celui des libertés. De tout temps, le street art s’est fait le messager des droits des communautés minoritaires, du droit à l’égalité, du droit à la justice, … Le langage urbain est un médium parfait pour ces revendications citoyennes.

A l’insu du propriétaire de l’immeuble ?

Le propriétaire doit donner son accord bien entendu pour que sa façade soit décorée. La demande est très forte car le street art est en pleine puissance et donc actuellement on cherche vraiment tout un panel de propriétaires qui souhaitent décorer leur habitation.

Si vous aussi vous avez envie d’accueillir une œuvre d’art sur vos murs, c’est par ICI

Aux côtés de ces fresques reprises dans ce parcours, il y a des murs d’expressions libres dans les communes qui se dressent fièrement, dans les 4 coins de la ville.

Une très belle bulle évasion à s'offrir durant ce week-end.

Plus d’infos sur parcours street art, sur le site : Visit. brussels