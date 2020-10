"Observez le quotidien des moines trappistes de l'Abbaye Notre-Dame Saint-Rémy de Rochefort" : une exposition photos unique À Villers-la-Ville

"Observez le quotidien des moines trappistes de l’Abbaye Notre-Dame Saint-Rémy de Rochefort"

- - © GUY FOCANT

Pour la petite histoire :

Nous sommes en 1098 et, dans l’Eglise Catholique se crée un nouvel ordre qui va respecter la règle de Saint Benoit : ce sont les cisterciens. Une règle stricte qui dicte le silence, la prière, on ne parle pas à table, … Deux courants vont cependant se mettre en compétition : celui de la stricte observance de la règle Saint Benoît et celui de la commune observance de la règle. On y discute notamment sur le fait de pouvoir manger de la viande ou pas !

En ce temps, en France, il y a une abbaye qui s’appelle la trappe et qui est quant à elle en stricte observance. Va y naître l’idée des trappistes. Tout part de là.

Des clichés qui refont l’histoire :

Un photographe belge, Guy Focant, a passé trois ans dans la communauté de l’abbaye Notre-Dame Saint Rémy de Rocherfort à suivre la vie des moines. Il propose en cascade une expo à l’abbaye de Villers-La-Ville qui était elle aussi une abbaye de la commune observance.

Cette expo, c’est l’occasion au-delà de la dégustation des bons produits de découvrir la vie de ces moines qui fabriquent ces produits, de découvrir cette vie monastique et mystérieuse à plein d’égards.

Nos abbayes sont remarquables, c’est donc une très belle opportunité de savourer non seulement leurs produits mais de s’immerger dans cette philosophie de vie particulière.

Cette expo, c’est 55 clichés présentés dans la cave romane de l’Abbaye de Villers. Ils témoignent de la vie de tous les jours de ces religieux, soucieux de préserver leur vie de silence et de prière. Guy Focant combine la photographie technique (reproductions d’œuvres d’art) et le reportage à une photographie artistique forcément plus personnelle sur des thèmes liés à l’homme et au patrimoine immatériel.

Observez le quotidien des moines trappistes de l’Abbaye Notre-Dame Saint-Rémy de Rochefort. Une exposition unique à découvrir dans un cadre somptueux. À Villers-la-Ville, du 23 octobre 2020 au 26 janvier 2021.

Infos pratiques : Adulte 9 €, Groupe adultes 8 €, Senior (60 +) / étudiant 7 €, Groupe seniors, étudiants 6 €, Enfant (6-12 ans) 4 €. Enfant (<6 ans), personnes handicapées, enseignant : gratuit

Plus d’infos – Abbaye de Villers-La-Ville / EXPO – ICI