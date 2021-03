Nutrition : entre deux maux, lequel choisir ?

Bien qu’il ne faille pas en faire une habitude, nous nous laissons tous tenter par ce qu’on pourrait considérer comme "le mal" dans le domaine de la nutrition. Quel est, dès lors, le moins mauvais du pire ? Réponses avec Chantal van der Brempt dans Le 6-8.

"On me demande souvent ce qui est le mieux à faire. En fin de compte, puisqu’on est dans les crasses, j’ai souvent envie de dire qu’il faut se faire plaisir et ne pas trop réfléchir à ce stade", entame la nutritionniste de l’émission, rappelant tout de même que ces plaisirs doivent rester occasionnels pour garder une alimentation saine.

Malgré tout, la chroniqueuse s’est laissée aller à un petit comparatif calorifique pour celles et ceux qui se poseraient tout de même la question :"Si l’on devait comparer les additifs chimiques, le degré de transformation, ou encore les calories vides à celles qui nourrissent vraiment avec des nutriments, on est ici dans des catégories où il n’y en a pas beaucoup… voire pas du tout. J’ai donc veillé à comparer la même quantité et à prendre uniquement en compte les calories", prévient Chantal.