Juliette Grégoire vous emmène une fois de plus dans un logement totalement insolite dans Le 6-8 : un jardin secret et une yourte, deux bons plans tant pour le dépaysement que pour le prix.

Le petit-déjeuner est en option au prix de 14€ par personne. Avec le coronavirus, il n'est plus possible pour le moment de prendre dans le jardin commun mais vous pouvez vous servir au buffet et déguster votre petit-déjeuner dans votre chambre.

La yourte de Véro & Co. à Yvoir

Nuit insolite : un Jardin secret à Bruxelles et une yourte avec spa à Yvoir - © Chamayourte

Juliette Grégoire vous conseille aussi un de ses derniers coups de cœur : la yourte de Véro & Co. Une yourte, habitat typique des Mongols, est un logement en forme de cylindre fabriqué avec des bois qui s'imbriquent et recouvert d'une toile blanche.

"Premièrement il y a l'accueil : il y a Véronique qui vous accueille comme si elle était votre copine. Vous discutez avec elle, elle vous présente l'endroit en faisant le tour de la yourte et vous explique la philosophie de la yourte car elle vit elle-même dans une yourte depuis plusieurs années" pointe d'abord la chroniqueuse.

On pense qu'une yourte est petite de l'extérieur mais une fois à l'intérieur vous constaterez dans celle-ci un grand espace comporte divan-lit, lit double, espace salle de bain avec douche et toilette classique et un espace kitchinette avec cuisine équipée.

À l'extérieur, un petit potager est aussi disponible dans lequel vous pouvez vous servir et cerise sur le gâteau : vous disposez d'un bain nordique et d'un sauna qui fonctionne au feu de bois.

Le petit-déjeuner est fait maison entièrement par Véronique et il y a aussi un barbecue qui fait four à pizza à disposition.

Niveau prix, c'est aussi un coup de cœur alors que les logements insolites sont souvent très chers. Vous paierez 120€ pour une nuitée pour deux personnes avec accès au wellness auquel s'ajoute une quinzaine d'euros pour le petit-déjeuner. Et dans quelques semaine, une seconde yourte avec massages et table d'hôtes s'ouvrira. La yourte Véro & Co. est donc l'endroit idéal pour un séjour en famille ou entre amis et en prime, vous serez seuls, il n'y a pas d'autres logements prévus pour d'autres personnes.