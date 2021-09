Nouvelle saison de football américain : pourquoi ce sport n’est populaire qu’aux USA ?

La célèbre NFL, le championnat de football américain, reprend ses droits ce 9 septembre. Ce sport n’est toutefois que très populaire aux États-Unis et ne remporte pas de succès dans le reste du monde. Gilles Goetghebuer s’intéresse à ce phénomène. La culture américaine influence le monde entier dans une large variété de domaines : musique, cinéma, nourriture fast-food ou encore séries TV. Cependant, le sport résiste encore et toujours à l’envahisseur. En effet, ce 9 septembre est un jour attendu par tous les fans de sport au pays de l’Oncle Sam avec le lancement de la 102e saison du championnat de football américain. Les Buccaneers, champions sortants de la NFL, rencontrent les Dallas Cowboys dans leur stade de Tampa Bay en Floride. L’événement ne mobilise pourtant, comme d’habitude, presque aucun intérêt sur le vieux continent.

Un championnat difficile à suivre

Pour Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef des magazines Zatopek et Sport & Vie, si l’événement ne soulève pas les foules dans le reste du monde, c’est en partie en raison de la complexité du championnat. Celui-ci est divisé en conférences, elles-mêmes contenant des divisions. Le calendrier des matchs ne respecte même aucune logique : ils tentent chaque semaine d’avoir un gros choc pour entretenir la passion des supporters pointe le chroniqueur sportif. "Il fallait donc faire un calendrier permettant d’alimenter en images chocs toutes les télévisions". Autre motif qui pourrait justifier ce désintérêt du reste du monde : les 17 premières journées du championnat n’ont en réalité pas beaucoup d’importance au point que certains supporters à la sortie du stade ne se souviennent déjà plus du score. Il s’agit plutôt de matchs de gala. Ils permettent de sélectionner les équipes qui disputeront ensuite les matchs à élimination directe jusqu’à la finale, appelée Superbowl, mais celles qui restent sur le carreau sont bien souvent toujours les mêmes. Cette manière de consommer le sport est totalement différente en Europe et dans le reste du monde. Prenons le football, sport le plus populaire dans tous les sens du terme : le public vit les rencontres avec beaucoup de ferveur au point de parfois succomber au hooliganisme. Aux États-Unis, ce phénomène de passion extrême se montre presque inexistant assure Gilles Goetghebuer. Le sport se consomme comme un grand film hollywoodien : il faut du spectacle.

La guerre en direct sur le terrain

Mais alors pourquoi les Américains sont culturellement attachés à ce sport sans grands enjeux au début d’une nouvelle saison ? Un second tour se déroule dans le championnat qui donne vraiment lieu à des affrontements typiques d’une scène de guerre. La créativité, qui fait toute la beauté du football ou du tennis, n’est pas le mot d’ordre pour triompher de son adversaire en football américain. Plus fort encore "beaucoup ne touchent pas la balle" déclare Gilles Goetghebuer. Le rédacteur en chef du Zatopek et de Sport & Vie se remémore à ce propos une interview avec le Français Richard Tardits, un des rares Européens à réussir une carrière dans ce sport aux États-Unis. Il avait demandé à l’ancien joueur des New England Patriots combien de fois avait-il touché le ballon en huit ans de carrière. Sa réponse ? Deux fois ! "Pour lui son boulot était de se battre : c’est un sport d’affrontement, un sport de combat par équipes, avec une intensité qui passionne les supporters" relate le chroniqueur. En 2012, on a même découvert que des clubs avaient instauré un système de primes, pas que pour inscrire un touchdown mais pour blesser l’adversaire.

Un sport trop violent à ses débuts

L’analogie du football américain avec la guerre n’est en réalité pas si anodine. Ce sport puise en partie son origine dans la tactique militaire. Lorin Deland, un haut gradé de l’armée américaine, qui n’a pourtant jamais joué au football, avait réfléchi à un système infaillible pour l’équipe de Harvard en 1890, directement inspiré des campagnes napoléoniennes. En résumé, l’équipe avait été divisée en deux bataillons distincts sur les flancs. L’adversaire qui recevait la balle au milieu du terrain était pris en tenaille. Cette stratégie a finalement été adoptée par toutes les autres équipes et a donné lieu à un grand nombre d’accidents tragiques. Rien que lors du championnat de 1905, on déplore 15 morts et 159 blessés graves à tel point que le président des États-Unis, Théodore Roosevelt, met fin au carnage : soit le football est réformé, soit il l’abolit.

L’équipement : une nouvelle arme, pour diminuer les blessures ?

Les règles ont dès lors en partie été aménagées. On a par exemple autorisé la passe en avant, ce qui a créé un schisme définitif avec son sport voisin, le rugby, mais qui a aussi donné une physionomie plus spectaculaire aux matchs. On a aussi renforcé l’équipement : des costumes en toile de jute avec rembourrages en coton à la fin du 19e siècle, on est passé aux protections plus épaisses et réparties sur tout le corps. Le casque est apparu pour la première fois en 1896. D’abord tourné en dérision, il s’impose rapidement au tournant du 20e siècle mais ne réduit pas les accidents. En cause, les casques sont plutôt utilisés comme armes pour infliger des blessures à l’adversaire. En 1939, il devient obligatoire et on s’en sert comme un bélier. Aujourd’hui encore, ce sport entraîne de nombreuses blessures.

