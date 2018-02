Nouveaux albums pour Grand Corps Malade, Melody Gardot et Yves Duteil!

Grand Corps Malade

Voici le 6e album pour Grand Corps malade, Plan B. Et après des années passées dans une grande maison de disques, Fabien (son vrai nom) sort son album dans une plus petite structure.

Un titre d'album qui a fait le buzz sur réseaux sociaux cette semaine, après le passage de Grand Corps malade dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier, la chroniqueuse Christine Angot ayant déclaré " être artiste, c'est toujours un plan B ".

Dans ce nouvel album, chaque titre de Grand Corps Malade a son propre thème : les Syriens que l'on croise aux feux rouges, l'amour qu'on peut avoir pour une ville, l'arrivée d'un deuxième enfant dans une famille...

Et pour la première fois, Grand Corps malade chante !

Un album plein d'espoir et d'humanité. Un album qui fait du bien.

Melody Gardot

Chanteuse américaine au parcours cabossé (elle a eu un grave accident à 20 ans), Melody Gardot s'est relevée grâce à la musique. Après 5 albums studio, voici son premier Live in Europe, enregistré dans les plus grandes salles européennes. Ambiance jazzy et feutrée.