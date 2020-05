Nos papillons sont menacés: quels gestes simples peuvent les sauver ?

Petit détour côté jardin avec Virginie qui nous emmène, toutes ailes déployées, à la rencontre de ces papillons bien de chez nous. Sauf que, tomber sur tel ou tel specimen est devenu bien difficile tant ces insectes fabuleux sont en perdition. La faute à qui ? Pourquoi ? Et que faire ? Voici les bons conseils de Virginie pour redonner des ailes à ces sublimes créatures de la nature.

Les papillons sont des insectes à métamorphose complète. Ils passent par quatre stades : l’œuf, la chenille, la chrysalide et l’imago. Ses quatre ails sont couvertes d'écailles, il a une trompe et des antennes.

Sauvons nos papillons !

papillons - © Joel Ireland / EyeEm - Getty Images/EyeEm papillons - © Chandan Sharma / EyeEm - Getty Images/EyeEm papillons - © Nadeem Khawar - Getty Images

Nos papillons sont menacés !

Les papillons, comme beaucoup d’autres insectes, disparaissent en raison de la raréfaction des milieux et de l’utilisation massive de pesticides.

On peut cependfant les aider en aménageant un jardin accueillant pour les différents stades de leur métamorphose.

Voici quelques gestes utiles :

-diversifier autant que possible les milieux (haie, coin sauvage fleuri, vieil arbre, plantes grimpantes, compost, tas de bois et de feuilles, etc.),

- bannir l’usage des produits chimiques au jardin (insecticides, herbicides, fongicides),

- laisser des zones non tondues.

Quelques exemples de plantes hôtes :

L’ortie attire le paon du jour et le vulcain. Le trèfle attire l’Azuré. Les ombellifères (fenouil, carottes sauvages, persil) attirent les machaons.