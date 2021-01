Nos habitudes alimentaires d’hier et d’aujourd’hui : un gouffre conséquent ?

Dans la séquence "C’était mieux avant ?" du jour, Ann Vandenplas revient sur nos habitudes alimentaires d’hier et d’aujourd’hui. L’évolution de nos différents régimes alimentaires est parfois surprenante.

A l’heure où les restaurants sont toujours fermés un peu partout en Europe, se faire plaisir dans l’assiette en a tenté plus d’un. Les habitudes alimentaires et les différents régimes que nous connaissons aujourd’hui sont le résultat de pratiques qui n’ont pas toujours tenu leurs promesses et causé plus de tort qu’imaginé à l’instar de l’augmentation des maladies cardiovasculaires ou de certains types de diabète, rappelle Ann Vandenplas.

Nos repas à travers le temps

Il y a plus de 4 millions d’années avant JC, "Lucy", la plus célèbre des australopithèques, suivait un régime végétarien accompagné de quelques insectes. Il faudra attendre 2 millions d’années de plus avant que les animaux ne fassent leur apparition dans la nourriture des hommes grâce à la chasse au gibier. Vers 10.000 ans avant JC, l’agriculture commence ensuite à s’installer peu à peu avec l’homo sapiens. Les céréales et le lait font leur apparition dans notre alimentation.

Bien plus tard, au 18e siècle, la société occidentale se tourne vers l’industrie. On commence alors à investir massivement dans les conserves et à mettre au point des machines à réfrigérer. Conséquence : nous sommes amenés à manger moins frais, mais plus de produits transformés. En 1950, durant l’après-guerre, la consommation de viande et de produits laitiers augmente considérablement. Les plats préparés dans lesquels sont ajoutés sucre, sel et additifs alimentaires font leur apparition et entraînent dans leur sillage une augmentation des maladies chroniques telles que le diabète de type 2, l’obésité ou encore les maladies cardiovasculaires.

Quel verdict ?

"Aujourd’hui, nous avons à disposition toute une série d’aliments que nous n’avions pas il y a 50 ans. Des rayons entiers sont parfois consacrés aux nourritures d’autres cultures, c’est la mondialisation", note la chroniqueuse, mais "plus de variétés et de choix au détriment du goût et de la bonne qualité ?", questionne-t-elle.

Bien que nous ayons pris conscience des aliments les plus favorables pour la santé, notre alimentation est toujours bourrée d’additifs. Les pesticides, également, ont probablement usé nos organismes et un nombre plus conséquent de personnes souffrent aujourd’hui d’intolérances et de soucis digestifs. On observe toutefois une prise de conscience au niveau de la consommation de viande : au cours des huit dernières années, les Belges ont diminué leur consommation de viande de 13%.