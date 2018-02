Norilsk, le grand Nord, le grand Froid, la grande Pollution

" Norilsk ", un récit de voyage au coeur de la Sibérie - © Tous droits réservés

Norilsk est une ville de Sibérie qui s'articule autour d'une importante mine de nickel.

Située au nord du cercle polaire arctique, l’hiver y dure neuf mois, avec des températures de l'ordre du -30 degrés.

Ancien goulag, cette cité minière figure parmi les villes les plus polluées du monde. A elle seule, elle pollue autant que la France.

On y accède uniquement en bateau ou en avion. Mais on n'y entre pas et on n'en sort pas comme on veut.

Le plongeon de l'extrême... pour Caryl Férey, auteur français spécialisé dans le polar.