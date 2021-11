Nolwenn Leroy de retour avec un 6e album : "Quand j’ai été révélée, on me donnait 6 mois de carrière"

La chanteuse de 39 ans galope à l’air libre sur La Cavale. Bruno Tummers livre son analyse sur ce disque plus intimiste et aux sonorités plus modernes.

Ce disque, plus intimiste, est écrit, composé et produit par Benjamin Biolay.

L’auteur-compositrice-interprète bretonne s’est laissée guider par un nouvel orfèvre sur cet album, comme en 2005 pour Histoires naturelles, qui était réalisé par Laurent Voulzy.

Cette sortie concorde avec les 20 ans de la Star Academy, le programme qui l’a révélée au grand public. Cette période a fait naître néanmoins certains doutes à la chanteuse, malgré sa victoire.

"Quand j’ai été révélée, on me donnait 6 mois de carrière, tous ceux qui décriaient les télécrochets. Je me dis que 20 ans après finalement on s’en sort pas mal [rires]", exprime celle qui se sent désormais "plus forte et plus solide" tandis que son parcours lui permet d’avoir plus de recul sur les choses. Et notamment sur sa participation à la Star Academy en 2002 :

"J’étais musicienne, je n’étais pas là par hasard, comme tous ceux qui ont participé à cette émission avec moi. On n’était pas là pour se montrer à la télé et se donner en spectacle. On était là pour les cours, pour la musique. C’était une énorme chance que de pouvoir se faire entendre. Et être choisie par le public, c’est la plus belle des façons d’accéder au rêve qui était le mien à ce moment-là."