Noé Preszow, la dernière révélation belge, sort son premier album aux textes profonds et écorchés

L'auteur-compositeur-interprète bruxellois de 26 ans, qui a signé sur le même label que Vianney ou Vincent Delerm , Tôt ou tard, a fait des débuts remarqués avec son premier single, À nous, plage-titre de cet album. Cette chanson lui a permis d'être le lauréat découverte des médias francophones publics en 2020 et d'obtenir une nomination dans la catégorie 'Révélation masculine de l'année' aux Victoires de la musique. C'est dire donc que l'attente de ce premier album était grande.

Si l'expérimentée Sheila sort ce 2 avril un 27e album , on a droit également à la sortie attendue du premier disque de l'artiste belge émergent : Noé Preszow .

Après plusieurs singles qui ont rencontré l'adhésion du public et des radios, Noé Preszow sort son tout premier album studio. Bruno Tummers, de son œil avisé, vous livre son analyse.

Bruno Tummers semble en tout cas conquis par cet album sur lequel Noé Preszow a travaillé pendant plusieurs années pour le finaliser. Il pointe la densité et la profondeur des textes, notamment sur À nous, une chanson qui évoque la société de consommation des individus qui s'en sentent marginaux.

L'artiste bruxellois confirme ce message : "C'est un hymne aux imperfections qui s'adresse un peu aux bizarres et gens cassés (...) Dans cet album j'étais dans un élan de transformation, c'est-à-dire (que je me demandais) ce que je fais de mes failles personnelles et des failles sociétales".

L'album a été réalisé par Romain Descampe et Ziggy Franzén de Puggy et propose des chansons qui ne sont pas formatées pour la radio et d'autres qui à l'inverse, s'inscrivent dans un registre de variété comme Que tout s'danse, une chanson qui parle à nouveau du sentiment de solitude intérieure.