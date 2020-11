Ni vu ni connu, elle se déguise en sac poubelle durant le couvre-feu

Depuis le début de l’épidémie, les règles sont claires. Les sorties sont très limitées et ne servent uniquement pour les déplacements de première nécessité.

On se connecte sur le web comme tous les matins dans le 6/8, le post du jour est super-drôle : dans une vidéo publiée sur internet, cette jeune femme a trouvé la technique idéale pour jouer à cache à cache. On peut supposer qu’elle entend des sirènes de Police et qu’elle est sortie durant le couvre-feu. Elle a trouvé la solution toute simple pour que passée inaperçue.

"C’est grotesque mais efficace mais bon en ces temps si difficile un rien nous fait rire !" commentent Hugues et Carlos.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

Regardez plutôt !