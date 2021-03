Ne vous aventurez jamais dans un enclos d’éléphant, c’est trompeur !

Lors de sa visite au zoo de San Diego, un père de famille complètement idiot a voulu réaliser une photo inédite avec un éléphant accompagné de son enfant âgé de deux ans à l’intérieur de l’enclos. Un tel comportement est complètement absurde évidemment et intolérable.

Pas très malin, il rentre quand même dans l’enclos alors qu’il y avait des barrières de sécurité et c’est là que l’incident surgit, l’éléphant le rappelle à l’ordre. Le pire a été évité car l’enfant a échappé aux bras de son papa sous les cris des spectateurs. L’occasion de rappeler qu’un animal reste un animal et qu’il n’apprécie guère qu’on l’approche de trop près et encore moins dans son chez-soi.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a choisi de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

