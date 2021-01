"Ne m’oublie pas", la maladie d’Alzheimer traitée dans une BD remplie de poésie

A seulement 23 ans et pour sa toute première BD, l’autrice belge Alix Garin , nous fait part d’un récit émouvant et particulièrement bien construit mettant en lumière toute la difficulté des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, ainsi que leur entourage, souvent démuni face à une telle situation.

"C’est l’histoire d’une jeune femme qui s’appelle Clémence. Un jour, elle reçoit un sms lui annonçant que sa grand-mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, a une nouvelle fois tenté de fuguer de sa maison de retraite", commence le chroniqueur, "face à cette situation qui ne peut plus durer, la maison de repos annonce qu’il faudra choisir entre retirer la grand-mère de la maison ou bien d’augmenter sa dose de calmant pour qu’elle ne fugue plus."

Face à ce choix déroutant, Clémence décide un jour d’un coup de tête d’enlever sa grand-mère et de l’embarquer dans un road trip palpitant afin de lui permettre de retourner dans la maison de son enfance, endroit qu’elle tente désespérément de rejoindre lors de ses fugues.

Ça fait un peu penser à Thelma et Louise par moments, sauf que c’est la fuite d’une vieille dame et de sa petite fille



"On prend part à de magnifiques moments où d’une part, Clémence se souvient de tous les bons moments passés avec sa mamy quand elle était petite et d’autre part, la grand-mère, elle, comme souvent avec les personnes atteintes d’Alzheimer, vacille entre les périodes où elle se rend compte de son état, où elle est lucide et les moments où elle oublie tout et où elle est dans un autre monde", enchaîne-t-il.