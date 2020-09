La chanteuse canadienne a amorcé un tournant dans sa carrière il y a plusieurs années en passant de la variété à des chansons sur le thème de la religion. En 2020, elle poursuit dans ce registre moins commercial avec Croire. Elle a d'ailleurs donné des concerts dans des églises, notamment en Belgique. "C'est un tout autre univers que celui qu'on a connu dans les années 2000 avec Pascal Obispo (NDLR : sur Tu trouveras et Mourir demain) et des chansons populaires" remarque David Barbet .

Tout le monde me demande si cela me met dans une case ou m'enferme. Moi je n'en ai pas l'impression. Ajouter de la spiritualité à ma musique, j'ai l'impression que c'est plutôt une valeur ajoutée.

Elle a également été animatrice sur France Télévisions, dans Les Chansons d'abord et pour le Concours Eurovision de la chanson en 2014 avec Cyril Féraud , une activité dans les médias qui lui plaît également même si elle avoue préférer la radio car "on y a un peu plus de liberté".

Natasha St-Pier jouit également de plusieurs autres activités professionnelles en dehors de sa carrière musicale. Elle est notamment professeur de Yoga. Mais à choisir entre le yoga ou la musique, elle opte sans hésiter pour cette dernière. "Je pense qu'avant le confinement j'aurais peut-être eu plus de difficulté à répondre à cette question, mais le fait d'avoir vécu le manque de musique me fait me rendre compte à quel point c'est important dans ma vie" affirme la chanteuse.

Un retour possible dans The Voice

Natasha St-Pier de retour un jour dans The Voice Belgique ? "Pourquoi pas !" - © Stéphane Laruelle

Rappelez-vous également, Natasha St-Pier a aussi été coach dans les deuxième et troisième saisons de The Voice Belgique. On connaît désormais les coachs de la saison 9 : Beverly Jo Scott, Typh Barrow, Loïc Nottet et Henri PFR.

L'artiste canadienne confie toutefois qu'un retour dans le fauteuil de coach ne lui déplairait pas :

Pourquoi pas parce que j'aime la Belgique et je m'y sens un peu comme au Canada et que le Canada me manque beaucoup et que je n'y vais pas en période de covid et parce que The Voice est une émission assez agréable.

Elle révèle également la raison de son départ en 2014, après deux ans dans l'émission : "Je pense que mon rôle avait été rempli, en tout cas à cette époque-là, en plus Laurent Pagna qui était un de mes talents venait de remporter l'émission. J'avais donc fait un peu le tour de la question".

Retrouvera-t-on Natasha St-Pier dans The Voice Belgique ? Réponse l'année prochaine.