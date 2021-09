Mylène Farmer fête ses 60 ans : plein de nouveautés dont la compilation de ses premiers tubes

Mylène Farmer fête ses 60 ans ce 12 septembre. À cette occasion, une multitude d’albums et d’inédits sont publiés. Bruno Tummers s’intéresse à l’une de ces nouveautés, la compilation Plus grandir.

Des albums en versions de luxe comme la réédition d'Avant que l'ombre, avec des instrumentaux, des inédits, des DVD et des compilations sont prévus.

Bruno Tummers retient surtout le best of Plus grandir, qui reprend tous les grands tubes du début de carrière de Mylène Farmer. Le début du triomphe de la chanteuse est lié à un compositeur bien précis : Laurent Boutonnat. "Ensemble, à deux ils vont imposer cet univers fait à la fois de mysticisme, de mystère et de sexe".

Le mystère plane encore aujourd’hui sur la personnalité de l’interprète de Sans contrefaçon. Toute la communication autour des apparitions de la chanteuse est en effet cadenassée au point qu’elle n’a toujours pas rejoint les réseaux sociaux pour faire sa promotion.

Ce n’était cependant pas le cas au début de sa carrière. Elle s’amusait en promo sur les plateaux de la RTBF en 1985. Elle répondait cependant avec nettement moins d’enthousiasme aux questions de Philippe Luthers en 1986 sur le plateau de Cœur & Pique comme en attestent certaines archives audiovisuelles.