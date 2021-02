Music le nouvel album de Sia, Julien Clerc de retour avec "Terrien"

Mosimann et Julie Zenatti ont dévoilé chacun un nouvel album en ce début de mois de février 2021. D’autres artistes se distinguent aussi avec un nouveau single à leur actif comme Sia qui sort un album dérivé d'un film musical et Julien Clerc qui signe un 26e album.

Dans l’actualité musicale de la semaine, Bruno Tummers s’intéresse dans Le 6-8 à deux artistes au public bien distinct avec les nouveaux albums de Sia, l’une des chanteuses les plus mystérieuses pop anglophones et Julien Clerc.

Par contre Sia sort ces jours-ci l’album dérivé du film qui s’appelle aussi Music. L’album est porté par une collaboration entre Sia et David Guetta , Floating to space.

Son succès est devenu planétaire en 2014. Elle avait déjà sorti quelques albums et elle a beaucoup écrit pour les autres comme Céline Dion , Katy Perry , Christina Aguilera. En 2014, elle sort un album avec une collection de chansons qui ont été refusées par les autres. Sia décide d’interpréter des choses écrites pour d’autres interprètes qui n’en ont pas voulu et parmi ses chansons refusées, il y a Chandelier 2 " et c’est devenu un énorme succès ".

Julien Clerc accélère la cadence des sorties 2017 avec un album réalisé par Calogéro, En 2019, il revient avec un album de duos et en 2021 il sort un nouvel album original son 26e analyse Bruno.

L’album s’appelle Terrien, sa pochette est un clin d’œil à celle de l’album préféré de ses fans, l’album n°7. Les années passent mais comme toujours, Julien chante les femmes et l’amour. " Julien Clerc trace le même chemin depuis des années." Mon refuge, est le 1er extrait et l’on retrouve dans la mélodie le côté chaloupé un peu comme Mélissa et Assez assez.

Julien Clerc signe toutes les musiques à chaque nouvel album. " Comme toujours, il fait appel à de nouveaux auteurs, Clara Luciani signe deux textes dont le refuge mais aussi Bernard Lavilliers qui fait partie de la même génération et qui n’avait jamais écrit pour lui et la patte de Jeanne Cherhal qui signe un texte sur les violences faites aux femmes."

Nouveauté de cet album, c’est la première fois qu’il chante des sujets très ancrés 2021 alors que ce n'est pas dans ses habitudes et plus intemporel : par exemple une chanson sur l’avenir planète, un texte qui parle d’une relation amoureuse compliquée entre France et Angleterre à cause Brexit. " Toutes ces chansons racontent des histoires."