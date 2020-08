Mufasa, le nouveau roi des réseaux sociaux qui fait même danser les stars

C'est une vidéo qui cartonne ces dernières semaines sur le web : Mufasa sort de sa voiture et danse sur un tube des années 1990. Si vous ne l'avez pas encore vue, Hugues Haemelynck vous partage ce nouveau buzz dans Le 6-8.

C'est le genre de vidéos qui donne la pêche. Souriant et dansant sur un rythme bien particulier en sortant d'une voiture qui avance au ralenti, Mufasa "donne envie de danser et sourire à tout le monde avec cette vidéo" explique Hugues Haemelynck.

Apprenant par son ami qui le filme que c'est vendredi, il exprime sa joie en dansant sur Push the Feeling On du groupe écossais des Nightcrawlers. Ce titre, sorti en 1992, connait un remix trois ans plus tard, le propulsant parmi les tubes de l'année 1995.

Mufasa est désormais la nouvelle star des réseaux sociaux : cette vidéo, pourtant postée en octobre 2019 sur Twitter et YouTube, a tellement plu sur le web que de nombreux internautes se sont mis à reproduire cette danse dernièrement pendant la pandémie de covid-19. Même des célébrités comme Kanye West et sa famille ou encore Katy Perry, filmée par son compagnon, Orlando Bloom ont relevé le défi !

On rappelle toutefois que le portable est interdit au volant et que ce Mufasa challenge doit se faire dans un espace privé, à l'abri de la circulation.