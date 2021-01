Mosimann et Julie Zenatti dans un nouvel univers, Elton John compile ses faces B

Mosimann et Julie Zenatti au programme des sorties album - Le 6-8 - 29/01/2021 Mosimann et Julie Zenatti au programme des sorties album

Bruno Tummers est revenu sur les nouveaux albums d'artistes qui ont changé radicalement de style, à savoir Mosimann et de Julie Zenatti, ainsi que sur la compilation d'Elton John dans Le 6-8. Des albums que ceux de Taylor Swift ou de Claudio Capéo remportent un franc succès auprès du public alors qu'ils s'écartent du genre musical qui les ont fait connaître. Pourra-t-on en dire autant de deux autres artistes qui ont sorti du nouveau contenu avec ce même objectif, à savoir Mosimann et Julie Zenatti ? Bruno Tummers analyse leurs nouveaux disques et les a rencontrés tour à tour pour vous dévoiler leur album respectif.

Mosimann plus libre que jamais avec la 2ème partie d'Outside the Box

© QMP Mosimann enchaîne les succès depuis quelques mois. Il a réalisé le dernier album de Grand Corps Malade, Mesdames, acclamé par la critique et le public. "C'est même l'une des meilleures ventes de Grand Corps Malade depuis le début de sa carrière" précise Bruno Tummers. En parallèle, le DJ, musicien, chanteur et producteur suisse apporte du sang neuf à sa propre musique avec un EP libérateur et aux multiples influences, intitulé Outside the Box Part 1. Mosimann sort désormais Outside the Box Part 2 sur les plateformes, contenant notamment le titre Lust and Fame. Dans ce double EP, Mosimann s'est remis au chant alors qu'il s'était dernièrement concentré sur sa carrière de compositeur. Anne Sila, ancienne talent de The Voice France et la chanteuse Mila Brune y apposent également leur voix. La convoitise et la renommée sont au cœur de ce disque constate le chroniqueur musical du 6-8, "parce que Mosimann s'attache depuis plusieurs années à être libre et à détacher cette étiquette qui lui colle à la peau de la Star Academy". Il estime ce projet "très intéressant" même s'il n'est pas radiophonique. "C'est un projet qui est très important pour moi, qui est très personnel. Je parle de choses dont je n'ai jamais parlées jusqu'à aujourd'hui. Cela a été très important d'aller au bout d'un projet sans barrière, sans limites" déclare Mosimann, souhaitant que sa musique lui plaise avant qu'elle ne plaise aux médias et au public. "Cela change un petit peu la façon de travailler et d'entreprendre ce travail".

Julie Zenatti nostalgique de Michel Berger et France Gall

© Victor's song Julie Zenatti a aussi bien évolué depuis ses débuts dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris et ses premiers singles solo dont Si je m'en sors. Elle a sorti des albums "dans des styles très différents" observe Bruno Tummers, qui pense que ce "grand écart" avec la variété lui a joué des tours pour réaliser un triomphe auprès du public. Alors le reconquerra-t-elle avec Refaire danser les fleurs ? Cet album nous plonge désormais dans "un univers très pop, très coloré et référencé années 70 et 80" relève le chroniqueur, en témoigne le single Paisiblement fou. "Il y a un côté très accrocheur des mélodies, il y a un balancement" analyse-t-il, en partie grâce à l'influence de Michel Berger. "Dans le son très live, le côté harmonique qui est quand même bien étoffé et puis ce côté rythmique qui appelle à une petite danse un peu personnelle. C'est vraiment ce que j'ai recherché dans cet album : dans les rythmiques, chercher ce petit balancement du corps qui surprend" confirme Julie Zenatti. Elle a d'ailleurs chanté à maintes reprises le répertoire de Michel Berger et France Gall, des artistes qu'elle a entendus souvent dans sa jeunesse des années 80 : "La musique et la télé étaient un peu un membre de la famille et les artistes avaient une place très importante dans la société. Ils ont bercés mes oreilles et mon enfance et racontent une époque que j'ai vécue (...) Je suis très admirative et nostalgique de la place qu'avaient els artistes à cette époque". Bruno Tummers a apprécié la composition de l'album mais moins les textes, qui restent en-dessous de ceux de Michel Berger qui avaient plus d'impact.

La compilation qui ravira les fans les plus ardus d'Elton John

© Universal Lui a conquis le monde entier par ses douces mélodies et ses textes poétiques signés Bernie Taupin : Elton John compile ses plus grands tubes dans une tournée d'adieu mais aussi des moins connus dans un coffret intitulé Jewel Box contenant une dizaine de CD, à l'image de L'album de sa vie, la compilation de Renaud. Ce coffret ravira les plus grand fan de l'auteur-compositeur-interprète britannique. Des démos, des inédits d'albums jamais publiés ou encore des faces B y figurent. On retrouve des titres instrumentaux comme Song for Guy, paru en 1978, un titre en mémoire d'un coursier de la maison de disques d'Elton John tué dans un accident de moto mais aussi le duo qu'il interprète avec France Gall. En vacances en France et entendant la chanteuse française, "il a appelé Michel Berger qui tombe à la renverse car il était une de ses idoles et influences puisqu'il a mêlé la chanson française et la pop anglophone d'Elton John".