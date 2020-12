"Mon premier potager", un kit de plantation éducatif et original pour les apprentis jardiniers

Dans la vie au vert du 6/8, la chroniqueuse Sophie Brems vous fait découvrir "Mon petit potager", un kit de plantation durable et ludique qui se démarque également pour son aspect pédagogique. Une chouette idée de cadeau à mettre sous le sapin pour les apprentis jardiniers.

"Planter fait grandir", c’est le slogan et la philosophie qu’ont adoptés Olivier, Thierry et Benoît, trois papas tournés vers l’environnement, à l’origine de Will’up, sprl conceptrice de "Mon premier potager". Manger un légume dont on a soi-même planté la graine, que l’on a vu pousser, grandir et peut-être même cuisiné soi-même, voilà une idée pour divertir les petits tout en favorisant leur initiation au vert.

"Mon premier potager" se veut avant tout ludique, mais aussi accessible à tous. Les graines disponibles dans le kit ne se transforment pas en légumes trop volumineux, comme les potirons par exemple, rappelle la chroniqueuse. Disposer d’un jardin n’est donc pas indispensable pour y trouver son compte.

Un kit pédagogique 100% belge

Dans la boîte, on retrouvera le nécessaire pour faire pousser les plantes et les légumes comme il se doit. Quatre petits plateaux sont mis à disposition pour

pouvoir en profiter toute l’année (un plateau pour chaque saison), de petits filets biodégradables (important pour tenir les racines des petits légumes), des sachets contenant des semences mélangées, un sac de coco pour faire du bon terreau et un référentiel photos divisé en quatre parties (lui aussi en fonction des quatre saisons).

Les enfants seront donc amenés à distinguer les différentes graines et à les faire correspondre au référentiel. L’apprentissage des saisons et tout ce qui est possible de faire pousser aux différentes périodes de l’année est également pris en compte. Il sera possible de colorier les étiquettes avec le nom des différentes plantes et enfin, cela permettra de faire preuve de patience pour cueillir les légumes au bon moment.

"Mon petit potager" n’est pas le seul produit proposé par Will’up (contraction de "willow" signifiant "saule" et "up" en référence au fait de grandir et de planter). La société 100% belge proposait originellement le kit "Ma cabane en saules", consistant à créer un véritable espace de jeux vivant naturel dans le jardin. Les infos sont à retrouver ici.

"Mon petit potager", quant à lui, est disponible dans les magasins de jouets spécialisés ou sur le site de Will’up où vous avez l’opportunité de remporter le kit en répondant à deux questions.

Une belle opportunité pour se tourner vers la nature tout en profitant de la nature, car à partir de Noël, les jours commencent déjà à rallonger. La nature va donc tout doucement se réveiller et ce sera l’occasion, de commencer à préparer le potager dès janvier.