Mon École En Ligne, la plateforme interactive pour réviser le CEB chez soi et en classe

Heureusement, notre chroniqueuse a la solution pour réviser tout en s'amusant grâce à la parution d'un nouvel outil créé par Carole, 40 ans, enseignante et mère de quatre enfants . "Avec son compagnon chercheur en sciences appliquées, ils se disent qu'il faut faire un site internet qui soit interactif pour les enfants pour les aider de manière générale à évoluer dans le cycle primaire et secondaire" dévoile Delphine Simon . Le confinement a finalement accéléré le processus pour que naisse la plateforme MEEL - Mon école en ligne .

Les élèves de 6ème primaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles doivent tout doucement y penser, le fameux CEB se rapproche. Entre l'angoisse des parents, les révisions fastidieuses en classe et la matière à ingurgiter à la maison, pas facile de s'y retrouver pour des enfants qui sont confrontés pour la première fois au stress d'importants examens.

Outre la possibilité de répondre aux questionnaires des années précédentes pour s'exercer, c'est l'interactivité de la plateforme. "L'enfant quand il coche une fausse réponse il a directement la bonne réponse qui arrive avec une explication" détaille ainsi la chroniqueuse. Autre avantage, l'enseignant(e) peut recevoir la moyenne générale de sa classe et savoir quelle matière il ou elle doit approfondir avec ses élèves et de savoir juger le niveau de ceux-ci pour le CEB.

Concrètement, vous devez vous enregistrer sur la plateforme puis suivre les étapes indiquées pour répondre au questionnaire.

Il n'y a aucune pression du temps imposée sur le site contrairement au réel CEB afin de pouvoir permettre à l'enfant de répondre à son aise. Si une question est trop difficile, l'élève peut demander de l'aide pour "être guidé sur la bonne réponse".

Vous pouvez voir vos scores et leur amélioration dans le temps.

Créée depuis près d'un an, la plateforme compte déjà plus de mille participants et d'après une enquête auprès des enseignants, "il y a eu 85% de réponses positives" pointe Delphine Simon.

Le projet, soutenu par la commune de Schaerbeek pourrait s'étendre même aux autres années du primaire informe la chroniqueuse.

La plateforme travaillée dans les tons pastels "rend plus ludique et joyeux" la révision savoure-t-elle.

Pour inscrire votre enfant sans plus attendre c'est par ici.