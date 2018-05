Mon chien souffre du trouble du détachement... C'est grave Docteur ?

Et oui, c'est la misère à chaque fois que vous quittez le domicile. Votre chien en souffre et probablement tout autant que vous. Cette anxiété de séparation se marque chez les chiens qui ont de réelles difficultés de rester seuls. Ils voient d'un très mauvais oeil le départ de leurs maîtres.

Et donc, il ne vous reste plus qu'a vous confiner 24h/24h l'un et l'autre - attaché - à la vie à la mort dans la même pièce ou alors... Que faire Docteur ? Bénédicte Flamand nous refile quelques bons plans pour adoucir ces moments qui chiffonnent le coeur de votre meilleur compagnon !