De nombreux propriétaires de chats et de chiens peuvent être confrontés au problème de l'appétit de leur animal de compagnie. Ne vous alarmez pas directement, dans la majorité des cas, il ne s'agit pas d'un problème de santé.

Comprendre son animal

Mon chien ou mon chat refuse de manger? Pas de panique! - © Zontica - Getty Images/iStockphoto

Ce problème est rencontré par de nombreux propriétaires de chats et de chiens. La chroniqueuse et vétérinaire décrit : "À un moment le chien ou le chat refuse subitement de manger ce qu'il a dans sa gamelle alors que l'on continue à lui mettre la même chose dans sa gamelle. On a l'impression qu'on ne change pourtant rien dans la routine".

Avant de trouver une solution et de vous précipiter chez le vétérinaire, vous devez avant tout comprendre leur manière de fonctionner.

"Souvent la problématique est qu'on a tendance en tant que propriétaire de chien ou de chat à se projeter dans son animal de compagnie et à croire qu'il réagit comme nous, se comporte comme nous et pense comme nous. Or, ce n'est pas du tout la réalité, cela reste un animal" prévient ainsi Bénédicte Flament.