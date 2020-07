Mon chien aboie : explications et solutions

Que faire si mon chien aboie? - © Tous droits réservés

Véterinaire Chien qui aboie - 08/07/2020 Les solutions pour l'aboiement intempestif de votre chien - © Tous droits réservés Même si l'aboiement est la première façon pour le chien de s'exprimer, trop d'aboiements peuvent très vite devenir problématique. Alors comment gérer cette situation ? Il faut tout d'abord identifier la cause de l'aboiement car la solution diffèrera en fonction. La manière dont il faudra gérer le problème va devoir être adaptée. Si le chien aboie la journée parce qu'il s'ennuie, la solution est évidemment d'occuper votre animal en votre absence. Pour cela, il existe une multitude de jeux canins mais il existe aussi la solution simple (quoique peu écologique) de laisser la télé ou la radio allumée. Certains propriétaires enregistrent même leur propre voix et la diffuse durant la journée. Il est également possible d'éduquer votre chien à ne pas trop aboyer. Le principe : essayer d'associer le fait que le chien aboie à une situation inconfortable pour lui. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un vaporisateur d'eau et asperger le chien au niveau de son museau lorsqu'il aboie pour des raisons infondées. Quant aux colliers anti-aboiements, ils ne sont pas recommandés car ils sont trop agressifs et invasifs pour le chien. Au lieu d'atténuer le phénomène de l'aboiement, ça peut à l'inverse le renforcer !