Mon chat ne rentre pas : que faut-il faire en cas de disparition ?

explorer le quartier en appelant le chat . S’il n’est pas bien loin, le seul fait d’entendre votre voix lui rappellera qu’il a une maison, des maîtres et de bonnes croquettes dans sa gamelle qui l’attendent. S’il reste sourd à vos appels, c’est probablement qu’il est parti s’aventurer un peu plus loin. Quoi qu’il en soit, il est important de garder à l’esprit que plus les recherches sont précoces, plus les chances de retrouver son chat sont grandes.

Une dernière solution évoquée par notre vétérinaire est d’éviter la disparition de votre chat. Pour cela, une solution : la castration et la stérilisation.

L’instinct de reproduction est très présent chez le chat. Lors de la période de chaleurs des chattes, le mâle ne tient plus en place et ne pense qu’à rejoindre les femelles. Quant aux femelles, elles sont irrésistiblement attirées par les mâles dès les premières chaleurs.

En revanche, une fois stérilisée, la femelle devient plus sédentaire et préfère s’adonner aux câlins avec son maître. Le mâle castré devient également plus câlin et la divagation en quête de femelle n’est plus une préoccupation. Cela ne veut pas dire qu’il ne voudra plus sortir, mais vous ne serez plus confronté à votre chat qui fugue en permanence. En effet, il aura tendance de fait à être plus casanier et à réduire considérablement son territoire et donc le temps de ses sorties lorsqu’il va vadrouiller.

Enfin, si une éventuelle disparition de votre chat vous inquiète trop, pensez à utiliser un collier GPS relié à une application. "Pour le chat ce n’est pas gênant du tout et cela vous permet de le localiser" conclut Bénédicte Flament.

