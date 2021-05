"Mon album Platini", la BD qui plaira à tous les amoureux de football, à la veille de l’Euro

L’Euro 2021 qui démarre le 11 juin prochain approche et s’accompagne de nombreuses sorties littéraires et la BD n’y fait pas exception avec Mon album Platini.

Cette BD retrace donc les différents éléments de ce match à travers l’œil du scénariste et historien Sylvain Venayre . Celui-ci s’interroge sur l’émotion suscitée par certains matchs dont cette demi-finale "alors qu’il s’agit d’une défaite de l’équipe de France" et que de nombreuses victoires de son pays sont tombées dans l’oubli.

Pour répondre à cette question, il rassemble de nombreux personnages d’horizons différents comme Michel Platini, la star de l’équipe nationale, mais aussi Sigmund Freud, l’ancien commentateur Thierry Roland et l’historien lui-même, à la fois enfant lors du match, et l’adulte d’aujourd’hui.

►►► À lire aussi : "Le Chœur des femmes" : une BD sensible levant le voile sur les violences gynécologiques

Cette mise en scène de son propre personnage "arrive de plus en plus souvent" en BD affirme Mathieu Van Overstraeten. Le point de départ de l’histoire est d’ailleurs un moment de vie authentique pour l’historien et scénariste. En juin 1985, il a 15 ans et est hospitalisé dans un hôpital de Düsseldorf après avoir été fauché par une voiture lors d’un match de football avec des amis. Le jeune homme s’en sort mais ne se souvient pas des circonstances de son accident à son réveil. "Il est persuadé d’être une victime du drame du Heysel survenu lors du match entre Liverpool et la Juventus. Il mélange tout dans son esprit et ne se souvient pas de son accident. C’est là qu’il fait le parallèle avec le match de 1982 car Battiston ne se souvenait absolument de rien" relate le chroniqueur.