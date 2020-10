"Mom I'm fine"… Un jeune globe-trotter Belge rassemble 360 mille followers sur instagram !

Jonathan est très connu sur les réseaux sociaux et fait rayonner la Belgique, et les Belges, par-delà nos frontières.

Mom I’m fine, une incroyable succès story

Avant 2016, Jonathan travaillait comme vous, comme moi mais il n’avait plus envie de cette vie. Alors, il vend tout, prend un ticket One way pour faire le tour du monde et… Inshallah, on verra ce qui se passe. Cap sur Cuba, sa première destination. La maman du jeune homme s’inquiète de cette aventure, elle n’est pas à l’aise avec le trip de son fils. Il faut dire que Jonathan est parti sans le sou, il est seul, il n’a pas vraiment de but en soi, c’est assez difficile à vivre pour sa maman. Pour la rassurer, le jeune homme décide de créer ce gimmick "Mom I’m fine" et d’envoyer une photo en lieu et place de longs courriers. C’était sans compter le succès qu’allait remporter telle idée.

Il affole la toile, c’est devenu viral ! C’est du coup un défi pour lui de trouver des endroits, des poses des plus exceptionnelles.

Fini la Belgique pour lui ?

Je suis parti parce que j’en avais marre de la Belgique

" j’en avait marre du trafic, de la météo, … Mais au fil du temps mon opinion a changée ! …

Je réalise que les problèmes qu’on a ne sont pas vraiment pas des problèmes en soi : on n’a pas d’ouragans, de volcans, de tremblements de terre, … "

Au plus je voyage, au plus j’aime la Belgique

Belgique un jour, Belgique toujours !

"Ma plus grande fierté par rapport à la Belgique c’est tout simplement tout ce qu’on arrive à faire en étant un si petit pays. On est 11 millions d’habitants et on arrive à être parmi les meilleurs au niveau du football, au niveau culturel, au niveau musical, …. C’est juste incroyable. Je suis très fier d’être belge".

Un autre projet en vue ?

Aller dans l’espace ! Un "Mom I’m fine" de l’espace, ça peut le faire.

Le mot de la fin :