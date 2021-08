Mode et égalité des genres : Les départements filles/garçons supprimés au rayon enfant

Vous en avez peut-être entendu parler : Depuis le 13 août, les départements filles/garçons ont été supprimés dans tous les magasins JBC. Une décision qui a été prise par la marque pour lutter contre les stéréotypes et œuvrer pour l’égalité des genres. JBC a expliqué que c’est une récente étude de la VUB qui leur a ouvert les yeux : L’étude révélait notamment que les normes de genre conduisent à des préférences professionnelles stéréotypées pour les filles et les garçons et par exemple, aujourd’hui encore, près de 90% des enfants âgés de 13 ans choisissent leur profession en fonction de leur genre. JBC explique “qu’en tant qu’entrepreneur et magasin familial belge, ils souhaitaient que les enfants puissent choisir librement leur futur métier, quel que soit leur sexe”. Concrètement, dans les magasins, toutes les références "garçon" ou "fille" sur les vêtements ou les panneaux ont disparu. Le rayon enfant est désormais un espace unique, avec des subdivisions par catégorie d’âge (bébés, enfants et adolescents).

Toujours dans cette même optique de lutter contre les stéréotypes, JBC a, en plus de cette campagne, sorti pour la rentrée une collection capsule placée sous le signe de l’égalité des genres. Une série de pulls feront par exemple référence à certaines professions pour que chaque enfant, sans distinction de sexe, puisse porter un vêtement où il est inscrit : "Quand je serai grand, je veux être PDG, pompier, danseur…". Il s’agit d’un geste symbolique de la part de JBC, mais cela ne signifie pas que les vêtements seront tous les mêmes : Il y aura toujours des jupes et des pantalons, par exemple. Geste qui est tout de même très fort et qui montre bien à quel point cette question du genre est devenue importante dans la mode aussi. Et c’est normal, car la mode se veut le reflet d’une époque qui se libère de plus en plus des codes liés au genre. On connaissait déjà le vestiaire unisexe, voilà le "gender fluid", qui consiste à passer librement de vêtements d’homme à ceux d’une femme pour définir son style en fonction de ce que l’on aime.

"Vogue", Harry Styles et une robe

Un autre geste fort qui avait beaucoup fait parler : La couverture du magazine américain Vogue en novembre dernier. Pour la première fois de son histoire, le magazine y avait fait poser un homme seul, vêtu d’une robe Gucci faite sur mesure. Cet homme, c’est le célèbre chanteur Harry Styles, qui estime que les frontières entre les genres masculin et féminin doivent disparaître pour ouvrir une nouvelle ère. Il explique que souvent les tenues des femmes le font rêver, et qu’il est dommage de se mettre des barrières car c’est comme cela qu’on se limite, alors que "pouvoir jouer avec les vêtements, c’est génial".

Le champ des possibles est ouvert

On ne sait pas si la mode va abolir ces frontières entre l'homme et la femme, mais en tout cas, ça laisse un grand champ de possibilités à explorer et de plus en plus de marques s'y intéressent et commencent à sortir des capsules dites " non genrées ". Pour que chacun puisse s'approprier la mode comme il le souhaite, en fonction de ses goûts et de ses envies, et pas de son sexe.