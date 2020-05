Moby, Lubiana et une intégrale de Marie Laforêt sont les sorties musicales de la semaine

"All visible objects", le nouvel album de Moby

Moby, Lubiana et un intégrale de Marie Laforêt sont les sorties musicales de la semaine - © Warner

Parmi les artistes qui sortent des albums fin mai on retrouve l'américain Moby, un artiste aux "multiples facettes parce qu'il est à la fois auteur, compositeur, DJ, producteur" précise Bruno Tummers.

En 1999, il remporte un énorme succès avec son album Play qui se vend à 20 millions d'exemplaires. "Tous les titres ont été récupérés et utilisés par la pub, c'est aussi cela qui a permis le succès de l'album" analyse le chroniqueur.

Moby reste depuis lors actif dans l'industrie de la musique, avec un nouvel album sorti à peu près chaque année. Il revient donc logiquement en 2020 avec All visible objects, un album "qui devait sortir pile avant le confinement en physique". Celui-ci a donc comme beaucoup d'autres été repoussés sauf "sur les plateformes de téléchargement légales et de streams". L'album physique sort dans une semaine comme ceux de Lady Gaga, Christine and The Queens ou Loïc Nottet.

All visible objects nous plonge "dans des ambiances jazz qui peuvent basculer dans de l'électro" selon Bruno.

Sachez enfin que "tous les droits de ses albums sont reversés au profit de la cause animale, une des causes qu'il défend" détaille le chroniqueur. Vegan depuis des années et anti-Trump, Moby est aussi "une figure marquante du monde de la musique qui a un vrai discours politique".

