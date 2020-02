Miss Belgique se confie sur son rôle et sur l'épisode du soutien-gorge mystère

Miss Belgique se confie sur son rôle et sur l'épisode du soutien-gorge oublié - © JAMES ARTHUR GEKIERE - BELGA

Celine est la cinquième Miss Anvers à avoir été élue sur les six dernières éditions. Cette élection a beaucoup fait réagir au Sud du pays. Celine Van Ouytsel appelle dans tous les cas à l'unité du pays en ces temps troublés dans le monde politique au niveau fédéral. Elle veut représenter l'unité du pays malgré la barrière de la langue. Elle résume :

Je suis Miss Anvers mais je suis Miss Belgique et la Belgique a beaucoup de provinces. Je suis fière de toutes les provinces et je veux représenter tous les gens en Wallonie et en Flandre, pour moi c'est très important.