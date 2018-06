Minivip et Supervip : deux super-héros de BD drôles et attachants !

ddd - © Tous droits réservés

Sous couvert d’une connotation fantastique teintée d’humour décalé, la bande dessinée qui met en scène Minivip & Supervip aborde, de manière enlevée et avec style, les thématiques de la différence, de l’entraide et de l’écologie.

Terre. Pollution, 99,999%. Dans un temps où les automobiles dominent la planète, vivent les frères VIP, issus d’une souche glorieuse de super-héros dont le but a toujours été de protéger les opprimés. Supervip est beau, fort et invulnérable, tandis que Minivip est peu gâté par la nature, faible et vulnérable. Très loin d’eux, sur une planète nommée Sparky, sévit Sa Fertilité, qui depuis des années, a contribué à polluer la Terre afin de pouvoir y faire éclore 500 000 de ses meilleurs oeufs. Son objectif : dominer le monde ! Son plan implique l’utilisation de mystérieux " va-et vients ", capables de télétransporter instantanément ceux qui sont visés par les rayons. Mais l’un d’eux a disparu... Minivip et Supervip, réussiront-ils à s’unir - l’un avec sa force, et l’autre avec son intelligence - afin de déjouer ce plan et éviter l’invasion de la Terre ?

Minivip et Supervip - "Le Mystère du Va-et-Vient" / Aux Editions Soleil