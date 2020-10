Mieux comprendre et utiliser les soins anti-âge.............

Les soins anti-âge, on en parle tout le temps, il n’y a qu’à voir toutes les publicités pour les produits de beauté anti-âge. Or, finalement, ça reste encore des catégories de produits assez souvent mal connues ou mal utilisées, chez les hommes comme chez les femmes. Valérie Kinzounza nous révèle tout sur ce rituel beauté à adopter très tôt et au quotidien.

Il y a plusieurs actions possibles en fonction des crèmes et de leurs composants. On peut aussi bien agir en surface de la peau qu’en profondeur avec le rétinol. Certains actifs, comme le rétinol, dont on entend souvent parler, agissent par exemple sur les deux niveaux. Des actifs comme la gelée royale vont plutôt booster les cellules en surface. Et puis, il y a des actifs hyperpuissants qui peuvent vraiment agir en profondeur, pour aller carrément reconstruire le derme.

Avec le temps, ces crèmes anti-âge ont aussi été enrichies en actifs hydratants, en huiles végétales pour apaiser la peau. Pourquoi ? Tout simplement pour permettre aux femmes et aux hommes d’utiliser ces soins au quotidien et de les intégrer à leur routine beauté.

A la base, c’est une crème composée d’actifs puissants qui vont vraiment agir spécifiquement sur les signes du vieillissement : les rides, les taches, la fermeté, le relâchement cutané. Il faut savoir que la capacité de notre peau à produire naturellement du collagène diminue déjà à partir de 30 ans. Le collagène, c’est une protéine naturellement présente dans le corps, qui régénère la peau et prévient les signes du vieillissement. Au fur et à mesure du temps, la peau se fragilise et les rides deviennent de plus en plus visibles. L’idéal, c’est donc d’utiliser une crème anti-âge qui va agir spécifiquement sur le renouvellement des cellules.

C’est déjà tout simplement une bonne routine de soins (pour les hommes aussi !), càd un bon nettoyage de la peau avec des produits pas trop décapants, une bonne hydratation de la peau, un démaquillage indispensable si vous vous maquillez, un gommage à effectuer régulièrement. Et enfin, une dernière étape importante : il faut toujours penser à protéger votre peau au quotidien des effets néfastes des UV avec des soins avec SPF. Pourquoi ? Tout simplement parce que le soleil est l’une des premières causes de vieillissement de la peau. Veillez donc à choisir une crème avec une protection SPF déjà comprise.

Ça va peut-être vous surprendre mais les experts préconisent de commencer déjà assez jeune, vers 25-30 ans , en partant du principe qu’il vaut mieux prévenir que guérir. En fait, ce qui est important, c’est surtout d’adopter les bons gestes anti-âge le plus tôt possible et d’utiliser les bons produits.

Le 6-8 - Mieux comprendre et utiliser les soins anti-âge 2/2 (205/255) - 21/10/2020 Le 6-8 est la matinale qui vous réveille en images ! Rythmée par l'info-trafic et la météo, l'émission animée par Sara De Paduwa accueille chaque matin une bande sympathique pour des chroniques variées.

Faites le bon choix, pour vous !

Mieux comprendre et utiliser les soins anti-âge - © Tous droits réservés

Les crèmes anti-âge sont efficaces sur tous les types de peau ?

Oui, elles sont formulées pour agir sur tous les types de peaux et aussi sur toutes les carnations.

Peut-on choisir pour autant n’importe quel soin anti-âge ?

Non. Il faut savoir choisir le bon anti-âge adapté à votre peau et à votre âge. A 25 ans, un anti-rides n’est pas forcément nécessaire, mieux vaut une crème conçue pour lutter contre les premiers signes de l’âge. Après 35 ans, par contre, on peut penser à utiliser une crème anti-rides.

Attention cependant, pour qu’un anti-rides soit efficace, il doit être adapté à la nature de votre peau : pas question de piquer celui de votre meilleure amie parce qu’elle le trouve super. On commence par établir un diagnostic de peau, pour choisir un soin personnalisé. Autre point d’attention : chaque anti-âge cible la zone pour laquelle sa formule a été créée : un anti-rides yeux n’est donc pas adapté au reste du visage ou au cou, par exemple.

Utiliser une crème hydratante au lieu d’une crème anti-âge, est-ce que ça suffit ?

Oui et non. C’est indispensable d’hydrater la peau au quotidien pour pouvoir préserver son confort, sa souplesse et sa fermeté. Mais à partir de 30 ans, cette hydratation toute seule ne suffit plus forcément. On conseille alors d’utiliser des soins anti-âge vraiment ciblés et qui sont beaucoup plus puissants. Mais vous pouvez donc adopter une crème qui combine les deux actions : hydratation + anti-âge.

Difficile parfois de s’y retrouver dans tous les intitulés de produits et savoir ce dont on a vraiment besoin.

Une crème anti-âge ou un sérum anti-âge, quelle est la différence ?

La crème est un produit plus riche, avec une texture plus nourrissante qui va apporter plus d’enveloppement et de douceur à la peau. On peut l’utiliser tous les jours parce qu’il apporte cette sensation de confort à la peau.

Le sérum, c’est vraiment un concentré d’actifs avec un objectif d’efficacité, càd que sa texture est travaillée pour optimiser la pénétration et fournir des effets rapides et visibles. Du coup, on peut difficilement les utiliser tout seuls au quotidien parce qu’ils manquent de confort sur la durée.

Donc, le sérum (qu’il soit anti-âge ou non), on va plutôt le poser le soir ou le matin avant la crème de jour pour décupler ses effets. L’idéal, c’est donc d’appliquer les deux, crème + sérum, pour plus d’efficacité. Un vrai duo gagnant !

On trouve énormément de crème anti-âge sur le marché dont certaines chères et qui font énormément de promesses. Est-ce qu’une crème anti-âge chère est plus efficace ?

C’est comme pour tout, ce n’est pas forcément parce que c’est plus cher que c’est plus efficace. En pharmacie ou ailleurs, on trouve des soins efficaces et abordables qui ont prouvé leur efficacité lors d’études cliniques très sérieuses.