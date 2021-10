Michel Sardou : une comédie musicale basée sur ses tubes, un pari risqué ?

Cette comédie musicale proposera donc une histoire originale qui recensera ses différentes chansons, comme l’a fait Mamma Mia sur ABBA . On suivra donc le parcours de jeunes Français entre les années 1960 et 2000 dans différents lieux puisque Michel Sardou a beaucoup chanté New York, Broadway ou encore le port du Havre.

Ce n’est pas un secret, Bruno Tummers adore Michel Sardou. Dubitatif avant d’écouter l’album qui célèbre son idole, le chroniqueur a malgré tout été surpris par cette production : "Les chansons sont modernisées et les interprètes honnêtement envoient du bois parce que les tonalités de Sardou dans les années 70 montaient quand même fortement".

Emji, l’une des chanteuses, connue pour avoir participé à La Nouvelle Star et avoir joué dans Les Trois Mousquetaires, et Hakob, ancien talent de The Voice France, sont les deux têtes connues du casting. Mais de nouvelles voix pourraient éclater grâce à cette comédie musicale car le casting est organisé par Bruno Berbérès, celui qui gère les talents de The Voice France et l’homme derrière le casting des 10 commandements, Mozart l’opéra rock et Robin des bois. Il avait ainsi révélé au grand jour Daniel Lévi ou encore Mikelangelo Loconte et Florent Mothe.

Une production conséquente donc pour un pari osé : la comédie musicale avec les chansons de Charles Aznavour produite par Laurent Ruquier avait fait un flop au même titre que les dernières productions comme Les Trois Mousquetaires ou Jésus produit par Pascal Obispo.

Miser sur des chansons que tout le monde connaît pourrait permettre un retour triomphal sur scène des comédies musicales… et encore davantage avec le retour de Starmania l’an prochain.