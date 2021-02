Michel Cymes dans "La doc et le véto" : "Quand j'étais petit, je voulais être vétérinaire"

David Barbet a rencontré Michel Cymes, le médecin le plus connu de France. Celui qui est aussi animateur et acteur s'est confié sur son rôle de vétérinaire dans le téléfilm La doc et le véto qui passera le jeudi 11 février dès 20h30 sur La Une. Après l'histoire touchante de Liés pour la vie de et avec Laëtitia Milot, David Barbet rencontre une autre star de la télévision publique française qui apparaît dans un téléfilm qui sera diffusé sur La Une : le docteur Michel Cymes, bien connu pour son Magazine de la Santé sur France 5.

3 images © Nicolas Robin - FTV

Endosser un autre rôle que celui du médecin

Le 11 février, vous pourrez suivre La doc et le véto sur La Une. Dans ce téléfilm, Michel Cymes incarne non pas un médecin, comme sa vraie profession, mais un vétérinaire. Il explique pourquoi il n'a pas endossé le rôle du docteur qui semblait a priori, mieux lui convenir : "J'ai joué un docteur dans Meurtres en pays d'Oléron qui était, entre guillemets, ma première expérience en tant qu'acteur. Le producteur et le réalisateur m'ont dit que ce serait bien que j'essaie autre chose, un petit rôle de composition pour interpréter un autre rôle qu'un médecin où on m'attend un peu trop là-dedans. Le problème quand vous êtes connu par la télévision est que si on vous voit dans un téléfilm jouer aussi un rôle que vous avez dans la vie, les gens ont du mal à vous imaginer dans le personnage que vous incarnez". De lui-même, le médecin le plus connu de la télévision française a estimé qu'endosser le rôle d'un vétérinaire "était un petit challenge vachement sympa" le sortant de sa zone de confort, lui qui exerce la médecine depuis 40 ans. Qui plus est, jouer le vétérinaire, c'était aussi un rêve de gosse : Je voulais être vétérinaire quand j'étais petit, j'adore les animaux. C'était super de me proposer cela.

3 images © Nicolas Robin - FTV

Déjà une suite pour "La doc et le véto"

Le téléfilm n'a pas encore été diffusé qu'une suite est déjà en préparation comme le révèle Michel Cymes, mais sous forme de série. Le responsable des fictions de France Télévisions "est tellement persuadé que cela marchera fait qu'ils sont déjà en train de nous commander un deuxième téléfilm" précise-t-il. "Il y aura donc une suite. Si tout fonctionne comme on l'espère il y aura peut-être une série avec plusieurs numéros par an. Le seul problème c'est que je fais autre chose dans la vie et que je ne peux pas me libérer six mois par an pour tourner des téléfilms même si cela m'amuse beaucoup" ajoute le médecin et animateur.

3 images © Martin Godfroid

Les prochaines émissions santé de Michel Cymes

Michel Cymes animait Prenez soin de vous en janvier 2021. Les audiences n'ont cependant pas été bonnes. L'animateur pointe le contexte qui n'a pas été favorable. "Les gens sont tellement inquiets sur leur avenir qu'ils ont du mal à être empathique pour le cas de nos volontaires, même si on a essayé de faire en sorte qu'ils s'identifient. On le voit avec les téléfilms : c'est très compliqué de faire des émissions autres que des fictions aujourd'hui à la télévision. Ils ont envie de rêver et de s'échapper et pas d'être dans le quotidien. On n'est pas arrivé au bon moment. On fait de la télé pour les spectateurs : ils n'ont pas regardé, on leur propose autre chose" déclare-t-il. Michel Cymes revient toutefois sur les plateaux télévisés avec un nouvel épisode des Pouvoirs extraordinaires du corps humain qu'il tourne en ce moment avec Adriana Karembeu ainsi qu'une nouvelle émission sur France 2, Antidote avec notamment Cécile Djunga comme chroniqueuse annonce David Barbet. Avant de le revoir donner son expertise de médecin, retrouvez-le dans le rôle d'un vétérinaire ce jeudi 11 février dès 20h30 sur La Une dans La doc et le véto. Retrouvez David Barbet et les coulisses de la télévision, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.